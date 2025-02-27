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У жителей Здвинского района в НСО нашли арсенал огнестрельного оружия

По уголовному делу проходят 12 человек.

Источник: УФСБ по Новосибирской области

В Здвинском районе Новосибирской области у 12 местных жителей изъяли арсенал огнестрельного оружия. Информацию об этом в четверг, 27 февраля, распространила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, в общей сложности в домах и квартирах подозреваемых были обнаружены 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более 800 патронов, более килограмма пороха и оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

Кроме того, в квартире одного из владельцев нелегального оружия нашли более 2,3 кг марихуаны.

Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске задержали 34-летнего подпольного оружейника.