У жителей Здвинского района в НСО нашли арсенал огнестрельного оружия

По данным ведомства, в общей сложности в домах и квартирах подозреваемых были обнаружены 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более 800 патронов, более килограмма пороха и оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.
Кроме того, в квартире одного из владельцев нелегального оружия нашли более 2,3 кг марихуаны.
Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске задержали 34-летнего подпольного оружейника.