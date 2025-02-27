Снесенный ветром щит тяжело травмировал в Уфе 35-летнего рабочего

В Уфе на стройке произошел несчастный случай, в результате которого серьезно пострадал 35-летний рабочий. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.
В минувшее воскресенье, 23 февраля, на объекте на улице Менделеева, где шла подготовка опалубки, сильный порыв ветра снес щит, который упал на бетонщика. Мужчину с тяжелой травмой госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.
Гострудинспекция начала расследовать несчастный случай. Ведомство намерено определить обстоятельства и причины случившегося.
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