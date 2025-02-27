Отец и сын-инвалид погибли на пожаре в Бешенковичском районе

По данным МЧС, информация о возгорании в жилом доме, расположенном в населенном пункте Ганковичи, поступила уместным пожарным в 05:17.
По прибытии к месту вызова спасателей постройка была полностью охвачена огнем, крыша обрушилась внутрь.
В пресс-службе уточнили, что в доме жили супруги-пенсионеры, а также их 44-летний сын — инвалид II группы. В момент возникновения огня женщина гостила у сестры, а в здании были только мужчины. Их тела позже нашли спасатели под обрушившимися конструкциями.
В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве одной из версий рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.
Согласно сводке МЧС, за истекшие сутки в Беларуси произошли пять пожаров — в Минске, Бресте, Гродно, Бобруйском и Рогачевском районах. В них погибли пять человек.