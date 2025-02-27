Отец и сын-инвалид погибли на пожаре в Бешенковичском районе

В пресс-службе уточнили, что в доме жили супруги-пенсионеры, а также их 44-летний сын — инвалид II группы. В момент возникновения огня женщина гостила у сестры, а в здании были только мужчины. Их тела позже нашли спасатели под обрушившимися конструкциями.