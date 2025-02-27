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Следком проверит отель в Миассе после массового отравления семей

С жалобами на тошноту и рвоту обратились не менее 11 постояльцев.

Источник: Следственный комитет России

Следователи проверят семейный отель в Миассе на соблюдение санитарных норм после массового отравления постояльцев. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Доследственную проверку организовали по сообщению о вспышке инфекционной болезни по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

По предварительным данным, 25 и 26 февраля к врачам обратились не менее 11 постояльцев, из них восемь детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Они жаловались на тошноту, рвоту, температуру до 38 градусов. В госпитализации они не нуждались. Им назначили амбулаторное лечение.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших возникновению и распространению заболевания в отеле», — прокомментировали в Следкоме.

В рамках проверки будет оцениваться соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками отеля.

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