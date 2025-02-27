Следком проверит отель в Миассе после массового отравления семей

По предварительным данным, 25 и 26 февраля к врачам обратились не менее 11 постояльцев, из них восемь детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Они жаловались на тошноту, рвоту, температуру до 38 градусов. В госпитализации они не нуждались. Им назначили амбулаторное лечение.