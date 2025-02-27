Минчанин угрожал убийством родителям, поссорившись с сожительницей. Подробности рассказали в прокуратуре Ленинского района, сообщает агентство «Минск-Новости».
Говорится, что на протяжении десяти лет 33-летний минчанин злоупотребляет алкоголем. Он проживает вместе с матерью, отцом, сожительницей в квартире по проспекту Рокоссовского. В один из дней мужчина поздно вернулся домой в пьяном состоянии, разбудил родителей, спросил разрешения взять из холодильника еду для себя и сожительницы. Мать не возражала. Мужчина разбил на кухне стеклянную емкость, после чего в комнату, где начал скандалить с женщиной, выгоняя ее из квартиры.
В конфликт вмешался отец, попросив сына вести себя тише. Однако фигурант вытеснил свою агрессию на него: он начал угрожать отцу, взял скалку, начал замахиваться в его сторону.
«Далее он схватил кухонный нож и принялся угрожать вспороть отцу живот и вырезать глаза», — сказано в сообщении.
Успокоить сына вышла мать. Женщина предупредила, что вызовет милицию. В этот момент фигурант приставил нож к горлу, но затем убрал, продолжая оскорблять родителей. Женщина все же успела вызвать милицию. Сын это услышал и ушел вместе с сожительницей из квартиры.
Отмечается, что родители написали на него заявление. Когда милиция уехала, минчанин с подругой вернулись домой. Фигурант взял на кухне нож, зашел в комнату, начал им размахивать перед отцом и матерью, угрожая убийством. После этого он ударил ножом по тумбе и дивану. В этот момент в дверь позвонили сотрудники милиции. Сын просил родителей не открывать дверь, однако они его оттолкнули и впустили милиционеров.
Минчанин был задержан. В отношении него заведено уголовное дело. Заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник уточнил, что фигуранту предъявлено обвинение в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасться ее осуществления по статье 186 Уголовного кодекса.
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