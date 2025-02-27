Минчанин угрожал убийством родителям, поссорившись с сожительницей

Говорится, что на протяжении десяти лет 33-летний минчанин злоупотребляет алкоголем. Он проживает вместе с матерью, отцом, сожительницей в квартире по проспекту Рокоссовского. В один из дней мужчина поздно вернулся домой в пьяном состоянии, разбудил родителей, спросил разрешения взять из холодильника еду для себя и сожительницы. Мать не возражала. Мужчина разбил на кухне стеклянную емкость, после чего в комнату, где начал скандалить с женщиной, выгоняя ее из квартиры.