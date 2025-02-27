В Волгограде сотрудники ФСБ задержали пятерых работников депо РЖД

Согласно внутренним правилам ОАО «РЖД», все члены локомотивных бригад обязаны регулярно проходить компьютерное тестирование, чтобы подтвердить знание техническо-распорядительных актов железнодорожных станций. Это требование необходимо для получения допуска к работе на участках обслуживания. Однако, как сообщает пресс-служба УФСБ, пятеро сотрудников депо решили обойти систему. Для гарантированного прохождения тестов они приобрели и использовали специальные программы, известные как «боты», которые автоматически выполняли задания в системе. Подобные действия привели к незаконному воздействию на объект критической информационной инфраструктуры страны.