В Волгограде осудили мужчину, расстрелявшего автобус № 77

— Испугавшись, женщина вырвалась и направилась к водителю автобуса, чтобы сообщить о случившемся. В это время осужденный вышел из салона автобуса на остановке общественного транспорта «Кинотеатр Авангард», после чего произвел в сторону оставшейся в автобусе женщины 3 выстрела из пневматического пистолета через оконное стекло автобуса, — рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.