В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание

«По предварительной версии, 19-летний местный житель и его приятель катались на самокатах по торговому залу, шумели и мешали покупателям. Один из посетителей — пожилой калужанин — сделал им замечание», — говорится в сообщении.
Между гражданином и молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил за куртку одного из юношей, что возмутило его товарища.
«Фигурант нанес ему (пожилому мужчине — ред.) удар в лицо, а когда потерпевший упал, продолжил его избиение. Свидетели происшествия позвонили в полицию. Прибывшие сотрудники доставили подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства», — информирует УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Кроме того, после проведения судебно-медицинской экспертизы будет дана дополнительная оценка действиям фигуранта уголовного дела, уточняют в управлении. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.