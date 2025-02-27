Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Девятнадцатилетний молодой человек, катавшийся вместе с приятелем на самокатах по магазину в Калуге, избил пожилого мужчину за сделанное замечание, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщило УМВД РФ по Калужской области.

Источник: © РИА Новости

«По предварительной версии, 19-летний местный житель и его приятель катались на самокатах по торговому залу, шумели и мешали покупателям. Один из посетителей — пожилой калужанин — сделал им замечание», — говорится в сообщении.

Между гражданином и молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил за куртку одного из юношей, что возмутило его товарища.

«Фигурант нанес ему (пожилому мужчине — ред.) удар в лицо, а когда потерпевший упал, продолжил его избиение. Свидетели происшествия позвонили в полицию. Прибывшие сотрудники доставили подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства», — информирует УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Кроме того, после проведения судебно-медицинской экспертизы будет дана дополнительная оценка действиям фигуранта уголовного дела, уточняют в управлении. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.