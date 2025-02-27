В Калуге самокатчик избил пожилого мужчину за замечание

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Кроме того, после проведения судебно-медицинской экспертизы будет дана дополнительная оценка действиям фигуранта уголовного дела, уточняют в управлении. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.