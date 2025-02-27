В Воронеже арестовали наглых разбойников, избивших мужчину и ограбивших его квартиру

Напомним, по версии следствия, двое раненых судимых воронежцев 34 и 40 лет ночью 21 февраля на остановке на улице 9 января избили мужчину и заставили его довести их до своей квартиры на улице Березовая Роща. Там они похитили телевизор, мобильный телефон, системный блок и наручные часы. При этом еще и продолжали избивать хозяина квартиры. Полицейские задержали их.