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В Воронеже арестовали наглых разбойников, избивших мужчину и ограбивших его квартиру

Двух преступников, заставивших избитого ими мужчину довести их до своей квартиры в Березовой Роще, чтобы ограбить ее, отправили в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районном суде Воронежа приняли решение об аресте двух подозреваемых в разбойном нападении на 41-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, по версии следствия, двое раненых судимых воронежцев 34 и 40 лет ночью 21 февраля на остановке на улице 9 января избили мужчину и заставили его довести их до своей квартиры на улице Березовая Роща. Там они похитили телевизор, мобильный телефон, системный блок и наручные часы. При этом еще и продолжали избивать хозяина квартиры. Полицейские задержали их.

Подозреваемые в преступлении воронежцы теперь до суда будут сидеть в СИЗО. В отношении них возбудили дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Обоим грозит до 12 лет лишения свободы.