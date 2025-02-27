Обвиняемая в убийстве 3-летней дочери обратилась к Красноярскому суду

«Я жалость здесь ни у кого не вызываю, я до сих пор еще не пришла в себя, осознавать все это очень тяжело. Самое страшное для матери — потерять ребенка. Я полностью понимаю всю тяжесть содеянного. Дети ни в коем случае не виноваты, я это понимаю. Муж видел, в каком состоянии я нахожусь, дальше продолжал изменять, переписываться, поднимать руку, оскорблять, унижать при детях. Эта боль будет всю жизнь у меня в сердце. Я полностью раскаиваюсь», — сказала подсудимая.