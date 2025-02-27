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Грузовик сбил двух пенсионерок в Воронеже

В Воронеже утром в четверг две пожилые женщины попали под колеса автомобиля «ГАЗ-3307». ДТП произошло в 9.40 на улице 45 Стрелковой Дивизии.

Как сообщили в полиции, за рулем грузовика находился 52-летний воронежец. Он не успел вовремя остановиться и сбил женщин 88 и 83 лет, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу.88-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда врачей скорой помощи. Вторая женщина доставлена в больницу. Обе женщины — жительницы Воронежа.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в пресс-службе МВД.