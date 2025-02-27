Грузовик сбил двух пенсионерок в Воронеже

Как сообщили в полиции, за рулем грузовика находился 52-летний воронежец. Он не успел вовремя остановиться и сбил женщин 88 и 83 лет, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу.88-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда врачей скорой помощи. Вторая женщина доставлена в больницу. Обе женщины — жительницы Воронежа.