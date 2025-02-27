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Жителя Приморья заподозрили в сексуальном насилии над школьницей

В Приморье задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Житель Приморья подозревается в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, он задержан, сообщает управление МВД России по региону.

По данным полиции, накануне директор одной из городских школ приморской Находки сообщил, что неизвестный мужчина совершил у школы «действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста». Это обнаружили при просмотре камер видеонаблюдения.

«Жителя Находки Приморского края полицейские задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности… Им оказался 42-летний ранее не судимый житель города Находка», — говорится в сообщении.