Жителя Приморья заподозрили в сексуальном насилии над школьницей

По данным полиции, накануне директор одной из городских школ приморской Находки сообщил, что неизвестный мужчина совершил у школы «действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста». Это обнаружили при просмотре камер видеонаблюдения.