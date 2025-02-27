Суд отправил на принудительные работы омичку, платившую фейковыми чеками

С апреля 2023 года по март 2024 года 20-летняя омичка выискивала на сайтах объявления о продаже мобильных телефонов, а после договаривалась о встрече с владельцами. Во время общения фигурантка дела вводила продавцов в заблуждение с помощью чат-бота в Telegram. Таким образом она создавала фейковые чеки об оплате, а после скрывалась под надуманным предлогом.