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Суд отправил на принудительные работы омичку, платившую фейковыми чеками

За год таким образом ей удалось обмануть 10 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Омске суд вынес приговор молодой девушке, которая за год обманула 10 человек на 130 тысяч рублей. Со всеми потерпевшими обвиняемая работала по одной и той же схеме — фейковые чеки об оплате. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

С апреля 2023 года по март 2024 года 20-летняя омичка выискивала на сайтах объявления о продаже мобильных телефонов, а после договаривалась о встрече с владельцами. Во время общения фигурантка дела вводила продавцов в заблуждение с помощью чат-бота в Telegram. Таким образом она создавала фейковые чеки об оплате, а после скрывалась под надуманным предлогом.

Помимо этого, полицейским удалось установить причастность девушки к краже из магазина по наработанной схеме. В одном из магазинов одежды преступница использовала фейковый чек об для оплаты товара.

В общей сложности юная омичка обманула 10 человек. Сумма причиненного ущерба составила 130 тысяч рублей.

На девушку завели уголовное дело по факту мошенничества. Свою вину она признала полостью.

Суд приговорил омичку к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Ранее «КП Омск» сообщала, что подросток из Тюкалинска едва не зарезал своего приятеля из-за девушки.