Суд отправил на принудительные работы омичку, платившую фейковыми чеками

В Омске суд вынес приговор молодой девушке, которая за год обманула 10 человек на 130 тысяч рублей. Со всеми потерпевшими обвиняемая работала по одной и той же схеме — фейковые чеки об оплате. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
С апреля 2023 года по март 2024 года 20-летняя омичка выискивала на сайтах объявления о продаже мобильных телефонов, а после договаривалась о встрече с владельцами. Во время общения фигурантка дела вводила продавцов в заблуждение с помощью чат-бота в Telegram. Таким образом она создавала фейковые чеки об оплате, а после скрывалась под надуманным предлогом.
Помимо этого, полицейским удалось установить причастность девушки к краже из магазина по наработанной схеме. В одном из магазинов одежды преступница использовала фейковый чек об для оплаты товара.
В общей сложности юная омичка обманула 10 человек. Сумма причиненного ущерба составила 130 тысяч рублей.
На девушку завели уголовное дело по факту мошенничества. Свою вину она признала полостью.
Суд приговорил омичку к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Ранее «КП Омск» сообщала, что подросток из Тюкалинска едва не зарезал своего приятеля из-за девушки.