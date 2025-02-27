Два директора в Ростове оказались подставными

В Ростове-на-Дону разгорелся скандал вокруг двух местных фирм, уличенных в использовании подставных директоров. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
По данным ведомства, в обоих случаях нарушители за деньги предоставляли свои данные для регистрации в качестве руководителей, но исполнять директорские обязанности не собирались.
Один из задержанных — житель Ростова-на-Дону. В 2024 году его за 20 тысяч рублей оформили в ЕГРЮЛ как владельца 100% доли в уставном капитале ООО. Также мужчина заключил фиктивный договор, но не участвовал в управлении компанией. Подобную схему провели и во втором случае. Липовым директором за 20 тысяч рублей стал другой ростовчанин.
— Возбуждены дела по статье «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице» (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). К этому моменту материалы уже передали для расследования, — говорится на сайте Южного таможенного управления.
Добавим, по части 1 статьи 173.2 УК РФ нарушителям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей или до 2 лет исправительных работ.