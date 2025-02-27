Два директора в Ростове оказались подставными

Один из задержанных — житель Ростова-на-Дону. В 2024 году его за 20 тысяч рублей оформили в ЕГРЮЛ как владельца 100% доли в уставном капитале ООО. Также мужчина заключил фиктивный договор, но не участвовал в управлении компанией. Подобную схему провели и во втором случае. Липовым директором за 20 тысяч рублей стал другой ростовчанин.