«Появилась навязчивая мысль, что сосед за ним следит». Под Оршей мужчина бил топором по двери соседа, желая с ним поговорить

Под Оршей мужчина разбил топором дверь соседа, думая, что он за ним следит. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, в ночь с 7 на 8 февраля 2025 года 34-летний житель Оршанского района топором повредил колесо автомобиля своего соседа, а затем намеревался зайти к нему в дом. Дверь оказалась заперта, и фигурант начал по ней бить топором, требуя впустить его внутрь. Сосед вызвал милицию.
Во время допроса фигурант пояснил, что злоупотребляет алкоголем, однако в начале февраля старался от него воздержаться.
«В эти дни появилась навязчивая мысль, что сосед за ним следит. Вооружившись топором, он пошел “поговорить” с односельчанином», — рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса — хулиганство.
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