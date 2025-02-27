«Появилась навязчивая мысль, что сосед за ним следит». Под Оршей мужчина бил топором по двери соседа, желая с ним поговорить

Согласно данным следствия, в ночь с 7 на 8 февраля 2025 года 34-летний житель Оршанского района топором повредил колесо автомобиля своего соседа, а затем намеревался зайти к нему в дом. Дверь оказалась заперта, и фигурант начал по ней бить топором, требуя впустить его внутрь. Сосед вызвал милицию.