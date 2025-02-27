«Продавец посуды» ограбил 90-летнюю минчанку с деменцией, проследив за ней на улице

Установлено, что фигурант проследил за пенсионеркой, возвращавшейся с прогулки домой, и зашел вместе с ней в подъезд. Он представился продавцом посуды. Пожилая женщина впустила мужчину к себе в квартиру, где он, обыскав шкафы, нашел и забрал драгоценности.