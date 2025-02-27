«Продавец посуды» ограбил 90-летнюю минчанку с деменцией, проследив за ней на улице

«Продавец посуды» ограбил 90-летнюю минчанку с деменцией, следя за ней на улице. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в милицию позвонила жительница Минска. Она сообщила, что по камерам наблюдения, которые установлены в квартире ее страдающей от деменции 90-летней матери, замечен неизвестный мужчина.
Минчанка позвонила в милицию из-за мужчины, который зашел в квартиру ее 90-летней матери с деменцией. Фото: скриншот с видео ГУВД Мингорисполкома.
На место оперативно приехали сотрудники Фрунзенского РУВД. Около подъезда пенсионерки они задержали 20-летнего иностранца. При нем нашли десять золотых изделий, стоимостью 56 000 рублей, которые он украл у пожилой женщины.
Установлено, что фигурант проследил за пенсионеркой, возвращавшейся с прогулки домой, и зашел вместе с ней в подъезд. Он представился продавцом посуды. Пожилая женщина впустила мужчину к себе в квартиру, где он, обыскав шкафы, нашел и забрал драгоценности.
«После этого он попытался скрыться на приготовленном автомобиле, однако не успел, так как был задержан», — уточнили в милиции.
Следователи завели уголовное дело за кражу в особо крупном размере.
Тем временем милиция ищет 12-летнюю минчанку в куртке оливкового цвета, которая ушла из дома.
Ранее под Минском дачник отрубил женщине-председателю садоводческого товарищества четыре пальца руки: «Когда он навис надо мной с топором, я поняла, что смотрю в свою могилу».
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