Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре водитель Mercedes спровоцировал ДТП с тремя авто и скрылся

В Самаре на Московском шоссе столкнулись четыре автомобиля 25 февраля, идет розыск виновника ДТП.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 25 февраля, в 20:30 в Самаре водитель Mercedes столкнулся с тремя автомобилями Lada Granta, Lada Kalina, «ВАЗ-2114» и скрылся с места ДТП. Теперь его ищут. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Иномарка ехала по Московскому шоссе, на пересечении с улицей 22 Партсъезда автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и спровоцировал аварию», — рассказали в пресс-службе.

О пострадавших ничего неизвестно, в полицию из лечебных учреждений сообщений по поводу этого ДТП не поступало. Сейчас идет розыск водителя. Очевидцев и людей, которые что-либо знают о личности водителя и местонахождении автомобиля с характерными повреждениями, просят позвонить по телефонам: 102, 8 (919) 807−19−49.

Напомним, за оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.