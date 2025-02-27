В Самаре водитель Mercedes спровоцировал ДТП с тремя авто и скрылся

О пострадавших ничего неизвестно, в полицию из лечебных учреждений сообщений по поводу этого ДТП не поступало. Сейчас идет розыск водителя. Очевидцев и людей, которые что-либо знают о личности водителя и местонахождении автомобиля с характерными повреждениями, просят позвонить по телефонам: 102, 8 (919) 807−19−49 .