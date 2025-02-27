В Самаре водитель Mercedes спровоцировал ДТП с тремя авто и скрылся

Во вторник, 25 февраля, в 20:30 в Самаре водитель Mercedes столкнулся с тремя автомобилями Lada Granta, Lada Kalina, «ВАЗ-2114» и скрылся с места ДТП. Теперь его ищут. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Иномарка ехала по Московскому шоссе, на пересечении с улицей 22 Партсъезда автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и спровоцировал аварию», — рассказали в пресс-службе.
О пострадавших ничего неизвестно, в полицию из лечебных учреждений сообщений по поводу этого ДТП не поступало. Сейчас идет розыск водителя. Очевидцев и людей, которые что-либо знают о личности водителя и местонахождении автомобиля с характерными повреждениями, просят позвонить по телефонам: 102,
Напомним, за оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.