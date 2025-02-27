Два человека погибли при пожаре в селе под Самарой

Пожар распространился на 64 кв. м, частично обрушились крыша и потолок. В результате погибли два человека. Обстоятельства произошедшего устанавливают.
На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № 103 и 155 ПСО № 35, из ПСЧ № 108 ПСО № 39 и добровольная пожарная команда сельского поселения Савруха. Последствия пожара ликвидировали в 23:30.
Представители ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара следует по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».