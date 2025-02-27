В Октябрьском заключили под стражу мужчину, который пьяный напал на женщину

Сегодня, 27 февраля, в башкирском городе Октябрьском суд решил судьбу местного жителя, который устроил пьяный дебош и избил свою пожилую соседку. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.
В минувший понедельник, 24 февраля, пьяный мужчина избил соседку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Суд, рассмотрев ходатайство дознавателя отдела МВД, принял решение избрать для мужчины строгую меру пресечения. Теперь ему предстоит провести почти месяц — до 24 марта.
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