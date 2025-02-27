Сменил имя и скрывался в другой стране: в Уфе предстанет перед судом мужчина из цыганской общины

В Уфе завершилось расследование уголовного дела в отношении иностранца, который обвиняется в разбойном нападении, совершенном еще в мае 2005 года. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и прокуратуры Башкирии.
Злоумышленник, будучи пассажиром такси, приставил к шее водителя гвоздь и потребовал отдать деньги и телефон. Испугавшись за свою жизнь, шофер выполнил требования, а обвиняемый скрылся.
Следствию удалось установить личность подозреваемого, им оказался 31-летний уфимец из цыганской общины. Однако мужчина успел скрыться от правоохранителей, и его объявили в федеральный розыск.
Спустя 19 лет, благодаря сопоставлению биометрических данных, его местонахождение установили на территории Кыргызской Республики. В октябре прошлого года его экстрадировали в Россию и взяли под стражу. Обвиняемый полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием.
Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение, и теперь дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание за разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Интересно, что за эти годы обвиняемый успел сменить имя и жить за границей, но это не помогло ему навсегда скрыться от правосудия. Теперь ему предстоит ответить за преступление, совершенное два десятилетия назад.
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