Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Восемь иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда на рынке в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
«В ходе рейда на территории рынка выявлено свыше 50 иностранных граждан, а также восемь человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Их доставили в военкомат для постановки на воинский учет», — рассказали РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону.
Всего по итогам рейда 42 человека привлечены к административной ответственности, решается вопрос о депортации шести мигрантов.
Следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.