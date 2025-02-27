Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде

«В ходе рейда на территории рынка выявлено свыше 50 иностранных граждан, а также восемь человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Их доставили в военкомат для постановки на воинский учет», — рассказали РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону.