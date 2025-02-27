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Мигрантов доставили в военкомат после рейда на рынке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде восемь мигрантов доставили в военкомат, не вставших на учет.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Восемь иностранных граждан, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, доставлены в военный комиссариат после профилактического рейда на рынке в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие организовано военными следственными органами СК РФ совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, военного комиссариата и военной комендатуры при силовой поддержке Росгвардии.

«В ходе рейда на территории рынка выявлено свыше 50 иностранных граждан, а также восемь человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Их доставили в военкомат для постановки на воинский учет», — рассказали РИА Новости в военном следственном отделе СК РФ по Нижегородскому гарнизону.

Всего по итогам рейда 42 человека привлечены к административной ответственности, решается вопрос о депортации шести мигрантов.

Следователи по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на постоянной основе проводят мероприятия по противодействию незаконной миграции, в том числе и для выявления тех иностранных граждан, кто получил гражданство РФ, но вовремя не был поставлен на воинский учет.