«Занял на лечение» — крымчанка отдала иностранному аферисту 2,7 млн

По данным ведомства, иностранный гражданин, проживающий в Керчи, представился женщине успешным бизнесменом и осенью прошлого года просил одолжить ему деньги якобы для собственного лечения и для лечения тяжело больной матери.
«В течение трех месяцев потерпевшая перевела злоумышленнику более 2,7 млн рублей, которые последний не намеревался возвращать, а попросту присвоил», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Дело в его отношении направлено в Керченский городской суд.