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«Занял на лечение» — крымчанка отдала иностранному аферисту 2,7 млн

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. 49-летний иностранец выманил у жительницы Евпатории 2,7 млн рублей под предлогом лечения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, сейчас злоумышленник ожидает суда.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, иностранный гражданин, проживающий в Керчи, представился женщине успешным бизнесменом и осенью прошлого года просил одолжить ему деньги якобы для собственного лечения и для лечения тяжело больной матери.

«В течение трех месяцев потерпевшая перевела злоумышленнику более 2,7 млн рублей, которые последний не намеревался возвращать, а попросту присвоил», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Дело в его отношении направлено в Керченский городской суд.