Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Астаны

Пассажир, вылет которого уже был на подходе, вдруг потребовал покинуть самолет, заявив о резком ухудшении самочувствия. Мужчина утверждал, что у него болит сердце и не хватает воздуха. Однако, как выяснилось, его проблемы с организмом не имели ничего общего с медициной — ему требовалось не срочное лечение, а проверка на алкогольное опьянение.