В Омске экс-замдиректора «ТГК-11» взяли под стражу

В Омске суд взял под стражу бывшего замдиректора ОАО «ТГК-11», которого подозревают в краже более 226 миллионов рублей. Его обвиняют в мошенничестве. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Согласно материалам следствия, бывший руководитель компании во время банкротства «Омскэнергосбыта» был председателем комитета кредиторов.
«Зная о наличии в материалах дела Арбитражного суда представленных ОАО “ТГК-11” документов, подтверждающих задолженность ПАО “МРСК Сибири” перед ОАО “Омскэнергосбыт” на сумму свыше 251 миллион рублей, он, предварительно договорившись с арбитражным управляющим, не сообщил эту информацию другим членам комитета кредиторов», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По причине отсутствия документов задолженность оценили безнадежной к взысканию. После этого фигуранты дела выкупили ее за 5,9 миллионов рублей и взыскали с ПАО «МРСК Сибири» 226 миллионов рублей.
Арбитражному управляющему и директору подставной организации также предъявлено обвинение. Суд арестовал их имущество на общую сумму более 100 миллионов рублей.
Бывший замдиректора «ТГК-11» вину в совершении преступления не признал. Он проведет под стражей до 25 апреля 2025 года. Расследование дела продолжается.
Ранее «КП Омск» сообщала, что бывший замдиректора омского «ТГК-11» обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.