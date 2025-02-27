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В Омске экс-замдиректора «ТГК-11» взяли под стражу

Его подозревают в краже более 266 миллионов рублей.
Источник: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске суд взял под стражу бывшего замдиректора ОАО «ТГК-11», которого подозревают в краже более 226 миллионов рублей. Его обвиняют в мошенничестве. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Согласно материалам следствия, бывший руководитель компании во время банкротства «Омскэнергосбыта» был председателем комитета кредиторов.

«Зная о наличии в материалах дела Арбитражного суда представленных ОАО “ТГК-11” документов, подтверждающих задолженность ПАО “МРСК Сибири” перед ОАО “Омскэнергосбыт” на сумму свыше 251 миллион рублей, он, предварительно договорившись с арбитражным управляющим, не сообщил эту информацию другим членам комитета кредиторов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По причине отсутствия документов задолженность оценили безнадежной к взысканию. После этого фигуранты дела выкупили ее за 5,9 миллионов рублей и взыскали с ПАО «МРСК Сибири» 226 миллионов рублей.

Арбитражному управляющему и директору подставной организации также предъявлено обвинение. Суд арестовал их имущество на общую сумму более 100 миллионов рублей.

Бывший замдиректора «ТГК-11» вину в совершении преступления не признал. Он проведет под стражей до 25 апреля 2025 года. Расследование дела продолжается.

Ранее «КП Омск» сообщала, что бывший замдиректора омского «ТГК-11» обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

Прокуратура