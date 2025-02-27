Самарскому производителю «Мистера Сидра» отказано в прекращении дела

С мая по июнь 2023 года Артем Айрапетян купил 4 тыс. л спирта у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина. Это сырье было украдено со склада ГУ МВД России по Самарской области. Документы о легальности продукции не было. Установлено, что указанный спирт был метиловым.