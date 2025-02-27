В Бугульме в многоэтажке загорелся диван — хозяин квартиры погиб

Прибывшие пожарные вскрыли входную дверь квартиры и обнаружили в коридоре мужчину без признаков жизни. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, где передали медикам. К сожалению, мужчина скончался.
Причина пожара устанавливается.
Сегодня на улице Чайковского в Бугульме произошел пожар. Очаг возгорания находился в квартире на третьем этаже, где загорелся диван, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие пожарные вскрыли входную дверь квартиры и обнаружили в коридоре мужчину без признаков жизни. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, где передали медикам. К сожалению, мужчина скончался.
Причина пожара устанавливается.