СКР выясняет обстоятельства инцидента с выпавшей из окна девушкой в Перми

Речь идёт об инциденте, который случился 26 февраля в краевой столице. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях появились публикации о том, что в одной из городских больниц оказалась 19-летняя девушка, которой нужна помощь. Авторы постов призывали пермяков сдать кровь. В минздраве Пермского края perm.aif.ru сообщили, что девушка находится в крайне тяжёлом состоянии.