СКР выясняет обстоятельства инцидента с выпавшей из окна девушкой в Перми

Обстоятельства инцидента с девушкой, выпавшей из окна в Перми, выясняют следователи СКР, сообщили perm.aif.ru в ведомстве.
Речь идёт об инциденте, который случился 26 февраля в краевой столице. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях появились публикации о том, что в одной из городских больниц оказалась 19-летняя девушка, которой нужна помощь. Авторы постов призывали пермяков сдать кровь. В минздраве Пермского края perm.aif.ru сообщили, что девушка находится в крайне тяжёлом состоянии.
В разговоре с корреспондентом perm.aif.ru сестра пермячки не стала называть детали происшествия, которое случилось с девушкой и стало причиной её госпитализации, но отметила, что инцидент не связан с криминалом. По данным «КП-Пермь», девушка выпала с балкона в свой день рождения.
Сайт perm.aif.ru также запросил информацию о происшествии в СУ СКР по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт инцидента, но не раскрыли его подробности.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили perm.aif.ru в ведомстве.
В минздраве Пермского края сообщили, что на 27 февраля состояние девушки продолжает оставаться тяжёлым.