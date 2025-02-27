На бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета завели дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в отношении бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанны Никоновой, комиссия Минобрнауки РФ в 2024 году нашла много финансовых нарушений, сообщили РИА Новости в вузе.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что Никонова задержана в Москве по делу о растрате в вузе.
«Сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия в НГЛУ. Исполняющего обязанности ректора Никиту Авралева уведомили об этом утром перед самым началом мероприятий, предъявив все необходимые документы и постановления… На данный момент известно, что есть уголовное дело, которое возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим ректором», — сказали в вузе, подчеркнув, что о местонахождении бывшего ректора руководству университета неизвестно.
По словам сотрудников вуза, в лингвистическом университете работают представители Следственного комитета, ФСБ, МВД. «Работают вежливо и корректно, работники НГЛУ каких-либо препятствий не оказывают. Работа вуза не нарушена, все занятия и мероприятия проходят в штатном режиме», — отметили в университете.
«В 2024 году в НГЛУ работала большая комиссия министерства науки и высшего образования России, которая нашла здесь множество нарушений финансового характера, после чего проверку проводила прокуратура Нижегородской области и другие правоохранительные структуры. Результаты проверки руководству вуза на данный момент неизвестны», — подчеркнули в вузе.
Никонова возглавляла НГЛУ с 2019 года по октябрь 2024 года. Она покинула пост в связи с истечением срока полномочий.