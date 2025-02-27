На бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета завели дело

«Сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия в НГЛУ. Исполняющего обязанности ректора Никиту Авралева уведомили об этом утром перед самым началом мероприятий, предъявив все необходимые документы и постановления… На данный момент известно, что есть уголовное дело, которое возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим ректором», — сказали в вузе, подчеркнув, что о местонахождении бывшего ректора руководству университета неизвестно.