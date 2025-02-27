Глава села Тарнополь и ее муж украли из местного бюджета 330 тысяч рублей

Чиновница поручила специалисту администрации внести в табель ложную информацию, якобы знакомый ее супруга работал у них в качестве водителя служебной машины с апреля 2023 года по апрель 2024-го. Затем она утвердила реестры на выплату зарплаты. При этом никакой работы тот, конечно, не выполнял. Ежемесячно мужчина получал различные выплаты и передавал их главе села. В итоге из местного бюджета было украдено свыше 330 тысяч рублей.