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Глава села Тарнополь и ее муж украли из местного бюджета 330 тысяч рублей

Женщина незаконно начисляла зарплату знакомому супруга и присваивала себе.

Источник: Комсомольская правда

Главу села Тарнополь Балаганского района поймали на присвоении чужого имущества и служебном подлоге. Совершать преступления ей помогали муж и его знакомый. Всех троих осудили. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

Чиновница поручила специалисту администрации внести в табель ложную информацию, якобы знакомый ее супруга работал у них в качестве водителя служебной машины с апреля 2023 года по апрель 2024-го. Затем она утвердила реестры на выплату зарплаты. При этом никакой работы тот, конечно, не выполнял. Ежемесячно мужчина получал различные выплаты и передавал их главе села. В итоге из местного бюджета было украдено свыше 330 тысяч рублей.

Женщину осудили сразу по двум статьям. Ее мужа признали виновным в подстрекательстве, а их подельника — в пособничестве присвоению. Суд приговорил преступников к штрафам от 100 до 310 тысяч рублей.