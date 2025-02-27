В Ростовской области будут судить женщину, подозреваемую в истязании ребенка

В Ростовской области завершили расследование в отношении 31-летней жительницы города Гуково, подозреваемой в истязании своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, женщина избивала свою годовалую дочь, а также лишала ее еды и одежды.
— Подозреваемая, находясь у родственников, систематически умышленно наносила своей дочери удары руками по голове, в область лица, туловища и конечностей, а также не обеспечивала продуктами питания, средствами гигиены и одеждой, — говорится в сообщении СК.
Сейчас мать малышки находится под стражей. Сразу после возбуждения дела ребенка изъяли из семьи. К этому моменту материалы следствия передали в суд. По статье «Истязание» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.