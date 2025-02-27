В Ростовской области будут судить женщину, подозреваемую в истязании ребенка

Сейчас мать малышки находится под стражей. Сразу после возбуждения дела ребенка изъяли из семьи. К этому моменту материалы следствия передали в суд. По статье «Истязание» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.