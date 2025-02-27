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Выдвинуты две версии гибели борца с коррупцией из МВД

Ъ стали известны новые подробности происшествия в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в Рязанском переулке Москвы.

Источник: Соцсети

Источник, близкий к Следственному комитету России, который проводит проверку в главке, рассказал, что выстрел, ставший роковым для полковника Евгения Головатого, прогремел ровно в 8:30 утра. Коллеги, ворвавшись в кабинет, нашли офицера уже мертвым, а рядом с ним служебный пистолет Макарова. Инцидент произошел буквально через несколько минут после прихода полковника на службу.

В связи с происшедшим, по данным «Ъ», проверяются две версии, связывающие ЧП со служебными или семейными неурядицами.

Источники отмечают, что в ГУЭБиПК МВД господин Головатый пришел около пяти лет назад, а до этого служил в подразделении собственной безопасности полиции. В антикоррупционном ведомстве МВД он являлся заместителем начальника управления «П», которое борется с экономическими преступлениями на промышленных объектах.