Выдвинуты две версии гибели борца с коррупцией из МВД

Источник, близкий к Следственному комитету России, который проводит проверку в главке, рассказал, что выстрел, ставший роковым для полковника Евгения Головатого, прогремел ровно в 8:30 утра. Коллеги, ворвавшись в кабинет, нашли офицера уже мертвым, а рядом с ним служебный пистолет Макарова. Инцидент произошел буквально через несколько минут после прихода полковника на службу.