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Омским волонтерам почти удалось найти пропавшую в канун Нового года пенсионерку

Местные жители сообщают о том, что видели пожилую женщину на улице.

Источник: Комсомольская правда

Омичи стали замечать на улицах города пропавшую 24 декабря 2024 года 73-летнюю Капитолину Маликову. По сообщениям очевидцев, пенсионерка растеряна, но помнит свое имя. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По словам волонтеров, пожилая омичка с момента пропажи блуждает по городу. Жители города периодически видят пропавшую женщину. Пенсионерка растеряна, одета иначе, но все еще помнит свое имя.

Добровольцы из поискового отряда выезжают на места, где видели омичку. Помимо этого, они также продолжают распространять ориентировки в местах, где могла появиться женщина.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит местных жителей еще раз обратить внимание на ориентировку, чтобы помочь найти 73-летнюю Капитолину Маликову.

Ранее «КП Омск» сообщала, что пропавшая 17-летняя омичка почти два года жила у пожилой пары.