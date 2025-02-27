Омским волонтерам почти удалось найти пропавшую в канун Нового года пенсионерку

Омичи стали замечать на улицах города пропавшую 24 декабря 2024 года 73-летнюю Капитолину Маликову. По сообщениям очевидцев, пенсионерка растеряна, но помнит свое имя. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».