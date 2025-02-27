Мужчина взорвал гранату на крыльце здания самарского правительства 27 февраля

В четверг, 27 февраля 2025 года, ранним утром в Самаре мужчина бросил на крыльцо здания регионального правительства гранату, из-за которой произошел взрыв. Хулигана уже нашли и задержали. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.