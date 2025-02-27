Мужчина взорвал гранату на крыльце здания самарского правительства 27 февраля

В четверг, 27 февраля 2025 года, ранним утром в Самаре мужчина бросил на крыльцо здания регионального правительства гранату, из-за которой произошел взрыв. Хулигана уже нашли и задержали. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
«Все произошло в 05:30. Неустановленным взрывным устройством, предположительно, могла быть граната РГД. В результате ее разрыва была повреждена тротуарная плитка. Жертв и пострадавших нет», — написал глава региона.
На месте ЧП работали оперативные службы. Мужчину, который бросил взрывное устройство на крыльцо здания правительства Самарской области, уже удалось задержать. Зачем он это сделал, пока неизвестно. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.