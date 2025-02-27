143 года колонии на всех: Суровый приговор 12 закладчикам огласили в суде в Петербурге

Сегодня, 27 февраля, Красногвардейский суд вынес приговор 12 петербуржцам, обвиняемым в организации преступного сообщества для заработка на наркотиках. Среди фигурантов оказались как мужчины, так и женщины. К слову, одна из последних, у которой была зависимость от запрещенных веществ, в начале 2019 года вступила в объединение, созданное анонимом в Интернете. Его цель была проста — сбывать наркотики в крупном и особо крупном размерах. Нелегальный бизнес быстро оброс новыми участниками и обзавелся своей многоуровневой системой, где каждому была отведена своя роль. О подробностях криминального дела и его последствиях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.