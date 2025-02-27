143 года колонии на всех: Суровый приговор 12 закладчикам огласили в суде в Петербурге

Сегодня, 27 февраля, Красногвардейский суд вынес приговор 12 петербуржцам, обвиняемым в организации преступного сообщества для заработка на наркотиках. Среди фигурантов оказались как мужчины, так и женщины. К слову, одна из последних, у которой была зависимость от запрещенных веществ, в начале 2019 года вступила в объединение, созданное анонимом в Интернете. Его цель была проста — сбывать наркотики в крупном и особо крупном размерах. Нелегальный бизнес быстро оброс новыми участниками и обзавелся своей многоуровневой системой, где каждому была отведена своя роль. О подробностях криминального дела и его последствиях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
— Члены сообщества получали запрещенные вещества оптом, затем их фасовали на разовые дозы и размещали в тайниках на территории Петербурга и Ленобласти. После этого они предоставляли потенциальным клиентам информацию о местах расположения закладок, чтобы, соответственно, сбыть свертки через теневой сегмент Интернета, — рассказали в суде.
В пресс-службе Прокуратуры по Петербургу пояснили, что преступники промышляли на протяжении почти 2,5 лет. Их незаконный бизнес удалось накрыть в июле 2021 года.
До этого же каждый играл свою роль. Так, кто-то был так называемым оператором, кто-то — помощником руководителя, а кто-то администратором. Сегодня положение всех уровнял закон — всех их признали виновными. В зависимости от роли и степени участия их приговорили к разным срокам лишения свободы — от 6 до 15 лет в колониях общего и строгого режимов.