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Уфимка Альбина Акребина стала участницей шоу «Беременна в 45»

Жительница Уфы стала первой героиней нового телесезона «Беременна в 45».

Источник: Комсомольская правда

Уфимка Альбина Акребина стала героиней нового сезона «Беременна в 45». Женщина не планировала становиться вновь матерью, однако судьба распорядилась иначе.

Жительница Уфы забеременела от избранника, который младшее ее на 14 лет. Общих детей у пары не было, а Альбина уже воспитывала дочь. После того, как уфимка узнала о своем положении, она столкнулась с осуждением общества и неприятием новости старшим ребенком.

Несмотря на все трудности, Альбина не теряет оптимизма. Она верит, что поздний ребенок — это дар свыше, и что у нее хватит сил и любви, чтобы вырастить его счастливым.

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