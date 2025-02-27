Уфимка Альбина Акребина стала участницей шоу «Беременна в 45»

Жительница Уфы забеременела от избранника, который младшее ее на 14 лет. Общих детей у пары не было, а Альбина уже воспитывала дочь. После того, как уфимка узнала о своем положении, она столкнулась с осуждением общества и неприятием новости старшим ребенком.