Суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-212»

«Согласно кодексу о торговом мореплавании, на капитана судна возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности мореплавания. Маршрут движения судна, включая порт погрузки и порт выгрузки, определяется судовладельцем. Капитан судна обеспечивает движение с соблюдением требований безопасности мореплавания. В сложившихся условиях, связанных с истечением сезона плавания в ноябре, общество осознанно продолжило движение в порт “Кавказ” для выгрузки. Доказательств невозможности выгрузки судна в ином безопасном месте, не представлено. Те доводы, о том, что они были включены в суточный план-график движения и расстановки судов и у них не было другой возможности, не соответствуют действительности — они могли отказаться от перехода в любой момент, это их право, а не обязанность “, — заявил прокурор.