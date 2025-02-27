Мошенники все чаще обманывают жителей Иркутской области под видом секретарей школ

Будьте бдительны! Аферисты из сети придумали новую уловку для доверчивых людей. На этот раз они стали притворяться работниками школ, в которых учатся дети потенциальных жертв. Они находят родителей в чатах и соцсетях, а затем устанавливают их номер телефона.
Дозвонившись, мошенница представляется секретарем и просит срочно зарегистрироваться на специальной образовательной платформе. Затем любезно предлагает помощь. Если человек соглашается, жулики отправляют на его телефон код из «Госуслуг» и требуют назвать цифры. Как только код оказывается у преступников, аккаунт жертвы взламывают. Теперь легко можно оформить кредиты и займы.
Жителей Иркутской области настоятельно просят ни с кем не делиться информацией, которая касается платежных систем, банковских счетов, личных данных и портала «Госуслуги». А также самостоятельно регистрироваться на различных платформах.