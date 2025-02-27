Мошенники все чаще обманывают жителей Иркутской области под видом секретарей школ

Дозвонившись, мошенница представляется секретарем и просит срочно зарегистрироваться на специальной образовательной платформе. Затем любезно предлагает помощь. Если человек соглашается, жулики отправляют на его телефон код из «Госуслуг» и требуют назвать цифры. Как только код оказывается у преступников, аккаунт жертвы взламывают. Теперь легко можно оформить кредиты и займы.