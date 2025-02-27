«Морспасслужба» подала иск на 40 млн рублей к владельцам затонувших танкеров

Ведомство планирует взыскать с двух компаний 40 млн рублей за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Краснодарского края. При этом сумма в 40 млн рассчитана за первые семь дней работ по ликвидации ЧП.