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«Морспасслужба» подала иск на 40 млн рублей к владельцам затонувших танкеров

«Морспасслужба» назвала сумму, которую планирует взыскать с собственников танкеров, затонувших в Черном море.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Морспаслужба» подала иск на 40 млн рублей к владельцам затонувших танкеров, сообщает «КП»-Кубань".

Ведомство планирует взыскать с двух компаний 40 млн рублей за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Краснодарского края. При этом сумма в 40 млн рассчитана за первые семь дней работ по ликвидации ЧП.

Первое слушание по делу состоится 10 марта.

Напомним, суд снял арест со счетов владельца судна «Волгонефть-239». До этого судья из Симферополя наложил арест в размере 120 млн рублей на счета судовладельца. По информации представителя компании, специалисты уже разобрали свыше половины танкера. Ликвидацией занимается сторонняя спецорганизация за счет судовладельца и его акционеров.

экология