СК возбудил дело после взрыва у здания правительства Самарской области

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва у здания правительства Самарской области, сообщило региональное управление ведомства в Telegram-канале.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части второй статьи 205 УК России (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», — говорится в релизе.
Кроме того, фигурантов привлекут по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
Как заявил губернатор Вячеслав Федорищев, утром в четверг неизвестный бросил, предположительно, гранату на крыльцо здания правительства региона. Вскоре его задержали. Из-за его действий никто не пострадал.
По данным следствия, примерно в 5:30 утра фигурант подошел к зданию правительства и бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся на автомобиле, которым управлял другой мужчина.