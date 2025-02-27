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В Волгоградской области с 1 марта можно будет установить самозапрет на кредиты

Закон был введен в целях борьбы с телефонными мошенниками.

Так, с 1 марта текущего года вступает в силу еще один механизм защиты от мошенничества, волгоградцы смогут установить себе самозапрет на оформление кредитов.

Подобные меры помешают аферистам взять кредит на чужое имя и использовать украденные персональные данные.

Мера не является обязательной, однако это хороший барьер, который поможет обезопасить финансы от злоумышленников.

Заявление об установке самозапрета волгоградцы смогут отправить через портал «Госуслуги» уже в марте, а спустя полгода это можно будет сделать через МФЦ.

закон