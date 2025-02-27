В Волгоградской области с 1 марта можно будет установить самозапрет на кредиты

Так, с 1 марта текущего года вступает в силу еще один механизм защиты от мошенничества, волгоградцы смогут установить себе самозапрет на оформление кредитов.
Подобные меры помешают аферистам взять кредит на чужое имя и использовать украденные персональные данные.
Мера не является обязательной, однако это хороший барьер, который поможет обезопасить финансы от злоумышленников.
Заявление об установке самозапрета волгоградцы смогут отправить через портал «Госуслуги» уже в марте, а спустя полгода это можно будет сделать через МФЦ.