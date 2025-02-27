В Краснодаре улицу Кондратенко залило кипятком

Утром 27 февраля в Краснодаре на улице Кондратенко произошла авария на теплотрассе, из-за которой на участке возле домов № 14 и 5/1 обрушилась часть тротуара, что привело к утечке кипятка на дорогу. На месте происшествия работают аварийные службы, сообщили в МЦУ Краснодара.