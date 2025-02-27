В Краснодаре улицу Кондратенко залило кипятком

Утром 27 февраля в Краснодаре на улице Кондратенко произошла авария на теплотрассе, из-за которой на участке возле домов № 14 и 5/1 обрушилась часть тротуара, что привело к утечке кипятка на дорогу. На месте происшествия работают аварийные службы, сообщили в МЦУ Краснодара.
По информации ООО «Кубаньречфлот-сервис», 21 февраля около была обнаружена утечка теплоносителя на участке тепломагистрали, пролегающей от улицы Ставропольской к территории «Кубанского речного пароходства» на Кубанской Набережной.
Аварийные службы на месте инцидента установили, что из поврежденного участка теплотрассы ежечасно вытекает около 8 тонн горячей воды. Тепловая камера была затоплена кипятком, а четыре мотопомпы, которые пытались откачать воду, вышли из строя из-за экстремально высокой температуры.
Из-за аварии, по данным ЕДДС Краснодара, было отключено отопление и горячая вода в домах на Кубанской Набережной: № 37/10, 37/11, 37/12, 39 и 64.
Коммунальные службы подчеркнули, что проведение ремонтных работ возможно только после прекращения морозов. Это связано с тем, что преждевременная остановка тепломагистрали грозит замерзанием систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции в многоквартирных домах.
Между тем, согласно прогнозам Краснодарского гидрометцентра, в ближайшие дни морозы в городе не спадут.