В Крыму инженер «Крымэнерго» пойдет под суд за смерть рабочего

Трагедия произошла в июле прошлого года во время планового ремонта сетей. Предварительно было установлено, что инженер районного отделения энергосбыта не провел инструктаж по охране труда перед выполнением работ и допустил единоличное переключение электросетей работником, чем нарушил правила эксплуатации электроустановок. Было возбуждено уголовное дело.
«Инженер участка высоковольтных электрических сетей Ленинского района Восточных электрических сетей обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека», — сказано в сообщении СК.
Следователи собрали доказательственную базу и провели необходимые экспертизы.
По данным республиканской прокуратуры, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.