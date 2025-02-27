В Крыму инженер «Крымэнерго» пойдет под суд за смерть рабочего

Трагедия произошла в июле прошлого года во время планового ремонта сетей. Предварительно было установлено, что инженер районного отделения энергосбыта не провел инструктаж по охране труда перед выполнением работ и допустил единоличное переключение электросетей работником, чем нарушил правила эксплуатации электроустановок. Было возбуждено уголовное дело.