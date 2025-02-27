Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму инженер «Крымэнерго» пойдет под суд за смерть рабочего

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Инженер участка высоковольтных электрических сетей Ленинского района Крыма пойдет под суд по обвинению в гибели рабочего от удара током. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла в июле прошлого года во время планового ремонта сетей. Предварительно было установлено, что инженер районного отделения энергосбыта не провел инструктаж по охране труда перед выполнением работ и допустил единоличное переключение электросетей работником, чем нарушил правила эксплуатации электроустановок. Было возбуждено уголовное дело.

«Инженер участка высоковольтных электрических сетей Ленинского района Восточных электрических сетей обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека», — сказано в сообщении СК.

Следователи собрали доказательственную базу и провели необходимые экспертизы.

По данным республиканской прокуратуры, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.