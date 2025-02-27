Лесные пожары обойдут стороной Свердловскую область

Свердловская область не вошла в список регионов с высоким риском лесных пожаров в апреле — мае 2025 года. Это следует из обновленного прогноза федеральной Авиалесоохраны.
В зону риска на апрель вошли восток Курганской и Тюменской областей, южная, центральная и восточная части Челябинской области. В мае высокие риски лесных пожаров сохранятся в восточной и центральной частях Курганской и Тюменской областей, южной части Челябинской области.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил готовиться к лесным пожара в 2025 году.
«По прогнозам, лето нынешнего года по погодным условиям будет напоминать лето 2023 года, когда в регионе бушевали лесные пожары. Власти вынесли уроки из той ситуации. К началу пожароопасного периода вся техника будет в состоянии полной готовности. При необходимости будут зафрахтованы вертолеты Ми-26 и Ми-8», — сказал глава региона.