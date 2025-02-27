Лесные пожары обойдут стороной Свердловскую область

«По прогнозам, лето нынешнего года по погодным условиям будет напоминать лето 2023 года, когда в регионе бушевали лесные пожары. Власти вынесли уроки из той ситуации. К началу пожароопасного периода вся техника будет в состоянии полной готовности. При необходимости будут зафрахтованы вертолеты Ми-26 и Ми-8», — сказал глава региона.