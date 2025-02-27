Дело о наезде самолета «Уральских авиалиний» на авиатехника в Кольцово прекращено

По данным следствия, 19 мая 2024 года самолет Airbus A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» при выруливании со стоянки наехал передними колесами на ноги авиатехника Раиля Хасанова. В результате полученных травм пострадавшему была ампутирована нога.