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В двух частных домах в Ростове произошли пожары, есть пострадавший

Два частных дома потушили в Ростове, в одном из пожаров пострадал 39-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в двух частных домах произошли пожары, во время одного из возгораний пострадал 39-летний мужчина. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Первый пожар произошел на улице Макарова. В доме полыхали вещи на 65 кв. метрах. На месте работали 18 сотрудников МЧС, использовалось пять спецмашин. Пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами.

Второй инцидент случился на улице 2-ой Пролетарской. Огнем было охвачено 100 кв. метров. Работали 18 пожарных на пяти машинах. В этом случае обошлось без пострадавших.

Предварительно, оба пожара вспыхнули из-за короткого замыкания электропроводки.

Спасатели напоминают жителям Дона: нужно периодически проверять проводку, нельзя пользоваться неисправными электроприборами. Всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель.

Напомним, ранее двое детей осиротели после пожара в частном доме в Волгодонске.