Художница из Уфы может попасть в книгу рекордов России с 320-метровым рисунком

В Туапсе готовятся открыть 320-метровый арт-объект, автором которого стала художница из Уфы Ирина Лисичкина. Она нарисовала иллюстрацию протяженность сотни метров и теперь претендует, чтобы попасть в книгу рекордов России.
Картина Лисичкиной — это разрисованное бетонное ограждение, которое тянется вдоль улицы Гагарина, по пути от центра города к главному городскому пляжу. За забором скрывается Туапсинский балкерный терминал.
Рисунок состоит из зарисовок пляжной жизни: где-то на фоне вечернего неба гуляют влюбленные, днем на солнышке греются дети, а вдали плавают корабли.
Полностью инсталляция будет готова к 4 марта.
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