Окончен поиск глухонемого мужчины, который ушёл из дома и пропал в Перми

Речь идёт о 70-летнем жителе краевой столицы, который загадочно исчез 17 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчину в последний раз видели в Свердловском районе, когда он уходил из дома. На протяжении 10 дней его местонахождение оставалось неизвестным, а поисковый отряд объявил о его поиске.