Окончен поиск глухонемого мужчины, который ушёл из дома и пропал в Перми

Поиск глухонемого мужчины, который ушёл из дома и пропал, окончен в Перми, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Речь идёт о 70-летнем жителе краевой столицы, который загадочно исчез 17 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчину в последний раз видели в Свердловском районе, когда он уходил из дома. На протяжении 10 дней его местонахождение оставалось неизвестным, а поисковый отряд объявил о его поиске.
Уточнялось, что пермяк глухонемой и не видит одним глазом. Волонтёры добавляли, что ему необходима медицинская помощь. Днём 27 февраля стало известно, что поиск окончен.
«Найден! Жив! Всем спасибо за помощь», — рассказывает отряд «ПрикамьеПоиск».
Волонтёры не уточняют, где всё это время находился мужчина. Пермяков призвали снять репосты.
Напомним, утром 27 февраля стало известно о завершении поисков пропавшего 10-летнего школьника. Мальчик ушёл из школы вечером накануне и не вернулся домой. Брат пропавшего рассказал, что к часу ночи его местоположение было неизвестно. Позже в ГУ МВД Пермского края сайту perm.aif.ru сообщили, что поиск мальчика окончен.