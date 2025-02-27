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По делу о взрыве гранаты у правительства Самарской области задержали отца и сына

В Самаре задержали подозреваемых в причастности к взрыву у здания облправительства.

Источник: Комсомольская правда

Двух мужчин задержали по подозрению в причастности к взрыву у здания правительства Самарской области. Напомним, что 27 февраля на крыльцо здания бросили гранату. Это сделал мужчина, который потом уехал на машине, за рулем которой был другой мужчина, рассказали в СК Самарской области.

— Установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений, ими оказались местные жители — отец и сын, — уточнила пресс-служба ведомства.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. С задержанными проводят следственные действия, скоро им определят меру пресечения. Заведено уголовное дело по факту совершения теракта.