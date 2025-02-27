По делу о взрыве гранаты у правительства Самарской области задержали отца и сына

Двух мужчин задержали по подозрению в причастности к взрыву у здания правительства Самарской области. Напомним, что 27 февраля на крыльцо здания бросили гранату. Это сделал мужчина, который потом уехал на машине, за рулем которой был другой мужчина, рассказали в СК Самарской области.