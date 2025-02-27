«Выжил после огнестрельного ранения в голову». Белорус случайно выстрелил себе в голову, когда хвастался самодельным оружием

В сентябре 2024-го жительница одной из деревень на Глущине, придя с работы, увидела, что ее сожитель лежит во дворе на диване. Так как мужчина злоупотреблял алкоголем, сельчанка решила, что и в этот раз он перебрал и спит. Утром женщина все же подошла к «спящему» мужчине и только тогда услышала хрипы и увидела кровь в области головы. Белоруска позвонила в скорую, врачи госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением.