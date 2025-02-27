«Выжил после огнестрельного ранения в голову». Белорус случайно выстрелил себе в голову, когда хвастался самодельным оружием

В Глусском районе мужчина выстрелил себе в голову, когда хотел показать соседу самодельное оружие. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
В сентябре 2024-го жительница одной из деревень на Глущине, придя с работы, увидела, что ее сожитель лежит во дворе на диване. Так как мужчина злоупотреблял алкоголем, сельчанка решила, что и в этот раз он перебрал и спит. Утром женщина все же подошла к «спящему» мужчине и только тогда услышала хрипы и увидела кровь в области головы. Белоруска позвонила в скорую, врачи госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением.
Вскоре мужчину перевели в Минске, где врачи прооперировали и извлекли из его головы пулю массой 2,5 грамма. Так, белорус выжил после огнестрельного ранения в голову.
Эксперт установил, что изъятый предмет — пуля малокалиберного патрона кольцевого воспламенения, которая предназначена для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Баллистическая экспертиза показала, что пулей выстрелили из самодельного огнестрельного оружия.
Тем временем следователи установили, что выстрел был произведен, когда мужчина распивал алкоголь с приятелем. Сельчанин захотел продемонстрировать гостю свое самодельное ружье, но выстрелили сам себе в голову. Когда его друг понял, что хозяин сам себе причинил травму, то быстро разломал оружие лопатой и выбросил в пруд. Однако о случившемся он не сообщил ни в милицию, ни в скорую помощь.
Правоохранители обнаружили выброшенное устройство и направили на баллистическую экспертизу. Установили, что роковой выстрел в голову сделал сам мужчина, но его приятель, который разломал и выбросил обрез, обвиняют в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия.
Тем временем белорусская таможня не дала вывезти в Россию 10 тонн хребтов лосося.