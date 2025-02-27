СК раскрыл подробности уголовного дела экс-ректора НГЛУ Жанны Никоновой

По версии правоохранителей, в 2023—2024 годах экс-ректор, ссылаясь на служебные и докладные записки, подготовленные директором института, подписывала приказы о премировании сотрудников университета. Однако часть стимулирующих выплат незаконно перечислялась в пользу самих подозреваемых. Общая сумма похищенных средств превысила миллион рублей. Незаконные действия были выявлены и пресечены в ходе совместной работы Следственного комитета, прокуратуры, УФСБ и отдела экономической безопасности УМВД. Подозреваемых задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.